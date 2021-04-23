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Майже половина українців не підтримують будівництво в Чорнобильській зоні сховища відпрацьованого ядерного палива, – опитування

56,4% опитаних навіть не чули про нього.

Більше половини громадян (56,4%) не чули про будівництво в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з діючих в Україні атомних електростанцій. У той же час майже 40 відсотків опитаних (38,6%) чули про плани щодо такого будівництва.

Такі дані були отримані в ході соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

При цьому майже половина громадян (45,7%) негативно ставляться до будівництва в Чорнобильській зоні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке може дозволити Україні заощаджувати на оплаті послуг з вивезення та переробки відпрацьованого палива в Росію. Біля третини опитаних (30,4%) висловили позитивне ставлення щодо цього, ще чверть (23,9%) не визначилася з відповіддю на це запитання.

Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.

Нагадаємо, що презентація другої частини соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», присвячена екологічним аспектам енергетики, відбудеться онлайн 27 квітня (вівторок) об 11:00.

Повний звіт за результатами дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» дивіться за посиланням.

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