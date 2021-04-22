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Інститут Горшеніна та Фонд Фрідріха Еберта презентують дослідження на тему екологічних аспектів енергетики

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9xGNbcWxRoqQgrtOD-hehQ

Інститут Горшеніна та Фонд Фрідріха Еберта презентують дослідження на тему екологічних аспектів енергетики

27 квітня (вівторок) 2021 року об 11:00 в рамках презентації результатів соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», відбудеться дискусія на тему «Екологічні аспекти енергетики».

Захід відбудеться в онлайн форматі на платформі Zoom.

Питання до обговорення:

· Розвиток промислових підприємств, збереження робочих місць або «екологізація» економіки: чи потрібно робити вибір?

· Перспективи розвитку теплоенергетики України: чи можливо відмовитися від використання вугілля?

· Як збільшення використання енергії з відновлюваних джерел вплине на енергетичну систему України?

· Чи безпечна атомна енергетика зараз? Якою має бути політика України щодо Чорнобильської зони відчуження?

· Чи можлива повна відмова від атомної енергетики в Україні? Як це може вплинути на ціни для споживачів?

· Безпечне поводження із відпрацьованим ядерним паливом в Україні: як правильно комунікувати на цю тему з громадянами?

У презентації візьмуть участь:

· Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;

· Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції;

· Максим Немчинов, заступник Міністра енергетики України;

· Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна;

· Марія Коваль-Гончар, проєктний координатор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні;

· Світлана Балюк, керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна;

· Артем Романюков, співзасновник проекту SaveEcoBot.

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна

Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.

Посилання на пряму трансляцію буде опубліковане у стрічці новин на сайті LB.ua. У чаті прямої трансляції на Youtube та на платформі Zoom буде можливість поставити запитання учасникам дискусії.

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9xGNbcWxRoqQgrtOD-hehQ

Згадування у новинах про організаторів дискусії – Інститут Горшеніна та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні – є обов'язковим.

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