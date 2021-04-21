Кабмін призупинив роботу над новим статутом ОГТСУ через можливість втрати контролю над ГТС

Кабінет міністрів призупинив роботу з підготовки проєкту нового статуту "Оператора ГТС України" до з'ясування ситуації про можливість усунути державу від впливу на використання об'єктів ГТС.

Про це йдеться в публікації "МГУ і Оператор ГТС - конфлікт через "трубу".

Рішення прийнято через лист члена Наглядової ради ОГТСУ Віктора Пинзеника, в якому він виклав свої застереження щодо нового статуту ОГТСУ.

"Мінфіну за участі наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" до розгляду урядом інформації з питань, порушених у зазначеному листі, вжити заходів щодо унеможливлення внесення змін до статуту ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться у витягу з протоколу №49 засідання Кабміну від 12 квітня.

Звертаючись з листом до прем'єр-міністра і секретаря РНБОУ, Пинзеник акцентує увагу на основних моментах, які, на його думку, "несуть ризики втрати контролю держави над процесами в газотранспортній системі України".

По-перше, "держава як власник може бути відсторонена від рішень, що стосуються не операційних питань, а розвитку" ГТС. Зробити це намагаються, на його думку, через утвердження нової редакції статуту ОГТСУ.

По-друге, після зміни структури управління ОГТСУ сенсу в існуванні МГУ взагалі не буде. Пинзеник переконаний, що "нинішня конструкція вже і так нестійка для держави як власника ГТС ... Проте і цю нестійку конструкцію ... зараз намагаються зруйнувати".

По-третє, втрачається контроль над фінансовими потоками, політикою розвитку і наглядовою радою ОГТСУ, що створює загрозу невиплати АТ "МГУ" щорічних платежів "Укртрансгазу".

По-четверте, загроза ліквідації МГУ дає привід засумніватися в проведеному анбандлінгу, оскільки МГУ спочатку створювали як єдиного акціонера незалежного Оператора ГТС.

По-п'яте, єдиним поясненням проштовхування варіанту нової редакції статуту ОГТСУ, зазначає Пинзеник, є прагнення усунути державу від впливу на використання об'єктів ГТС.