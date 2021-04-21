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Кабмін призупинив роботу над новим статутом ОГТСУ через можливість втрати контролю над ГТС

Рішення прийнято через лист члена Наглядової ради ОГТСУ Віктора Пинзеника.

Кабмін призупинив роботу над новим статутом ОГТСУ через можливість втрати контролю над ГТС
Фото: www.finobzor.com.ua

Кабінет міністрів призупинив роботу з підготовки проєкту нового статуту "Оператора ГТС України" до з'ясування ситуації про можливість усунути державу від впливу на використання об'єктів ГТС.

Про це йдеться в публікації "МГУ і Оператор ГТС - конфлікт через "трубу".

Рішення прийнято через лист члена Наглядової ради ОГТСУ Віктора Пинзеника, в якому він виклав свої застереження щодо нового статуту ОГТСУ.

"Мінфіну за участі наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" до розгляду урядом інформації з питань, порушених у зазначеному листі, вжити заходів щодо унеможливлення внесення змін до статуту ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться у витягу з протоколу №49 засідання Кабміну від 12 квітня.

Звертаючись з листом до прем'єр-міністра і секретаря РНБОУ, Пинзеник акцентує увагу на основних моментах, які, на його думку, "несуть ризики втрати контролю держави над процесами в газотранспортній системі України".

По-перше, "держава як власник може бути відсторонена від рішень, що стосуються не операційних питань, а розвитку" ГТС. Зробити це намагаються, на його думку, через утвердження нової редакції статуту ОГТСУ.

По-друге, після зміни структури управління ОГТСУ сенсу в існуванні МГУ взагалі не буде. Пинзеник переконаний, що "нинішня конструкція вже і так нестійка для держави як власника ГТС ... Проте і цю нестійку конструкцію ... зараз намагаються зруйнувати".

По-третє, втрачається контроль над фінансовими потоками, політикою розвитку і наглядовою радою ОГТСУ, що створює загрозу невиплати АТ "МГУ" щорічних платежів "Укртрансгазу".

По-четверте, загроза ліквідації МГУ дає привід засумніватися в проведеному анбандлінгу, оскільки МГУ спочатку створювали як єдиного акціонера незалежного Оператора ГТС.

По-п'яте, єдиним поясненням проштовхування варіанту нової редакції статуту ОГТСУ, зазначає Пинзеник, є прагнення усунути державу від впливу на використання об'єктів ГТС.

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