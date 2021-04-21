Аналітики Morgan Stanley рекомендують купувати ВВП-варанти України на тлі нещодавнього падіння їхньої вартості

За даними аналітиків, справедлива вартість цих паперів складає не 102,4%, а близько 145%.

Аналітики Morgan Stanley на тлі нещодавнього падіння вартості ВВП-варантів України радять купувати ці папери, оскільки їхня справедлива вартість значно вища ніж за котируванням на 20 квітня у 102,4% , і складає близько 145%.

Про це йдеться у звіті банку, пише "Інтерфакс-Україна".

За оцінками агентства, Україна здійснить першу виплату за цими паперами, які прив’язані до росту економіки України, у другому кварталі 2021 року.

За даними аналітиків, залежно від результатів зростання економіки у цьому і наступному роках, потенціал зростання ціни ВВП-варантів України може бути до 30 пунктів.

У звіті також підкреслюється, що більш привабливими протягом останніх тижнів стали і українські єврооблігації, але геополітична ситуація поки що не дозволяє визначити щодо них чітку позицію. А от ОВДЗ нині є менш привабливими, аніж єврооблігації - їхня реальна доходність невисока і може знизитися ще більше.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю LB.ua повідомив, що Україна заплатить відсотки за варантами згідно з графіком. За умовами реструктуризації, виплати в цьому році мають скласти близько $40 млн.

ВВП-варанти були випущені в рамках реструктуризації держборгу в 2015 році замість єврооблігацій на номінальну суму $3,2 млрд і не є частиною держборгу країни.

Платежі з ВВП-варантів будуть здійснюватися щорічно в грошовій формі в доларах США в залежності від динаміки зростання реального ВВП України в 2019-2038 рр., проте через два календарні роки - тобто між 2021-м і 2040 роками. Якщо приріст ВВП за рік складе менше 3% або реальний ВВП буде меншим $125,4 млрд, то виплати за паперами не будуть здійснюватися.

У серпні 2020 Україна заявила про успішний викуп близько 10% ВВП-варантів.