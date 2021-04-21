Уряд збільшив фінансову підтримку для малих фермерів

Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тисяч гривень на одне господарство.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів 21 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

"Уряд вдосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств. Зокрема, ми збільшуємо розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь", - сказано в повідомленні.

Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств.

Загалом в Україні, за словами прем’єра, налічується майже 50 тисяч фермерських господарств.