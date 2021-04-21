Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
Президент ПАРЄ пригрозив українському нардепові ​дисциплінарними санкціями за прострілений прапор України
России нужна изоляция
России нужна изоляция
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
ГоловнаЕкономікаБізнес

"Укрзалізниця" вирішила питання про поставки дизпального

Наразі компанія та постачальники пального узгоджують плани його відвантаження.

"Укрзалізниця" вирішила питання про поставки дизпального
Фото: molbuk.ua

"Укрзалізниця" вирішила питання щодо постачання дизельного пального на найближчий період. Уже досягнуто згоди з постачальниками щодо відновлення його постачання.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Наразі Укрзалізниця та постачальники пального узгоджують плани його відвантаження. Тож питання з дизпальним на найближчий час вирішено", - цитує керівника "Укрзалізниці" пресслужба компанії.

У компанії запевняють, що "Укрзалізниця" проводить роботу щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.

"Компанія вживає заходів для безперебійного забезпечення необхідного обсягу пального на довгу перспективу", - зазначають в УЗ.

19 квітня "Укрзалізниця" повідомила, що має запасів дизельного пального лише на чотири доби. Компанія підписала два контракти на поставку 10 тис. тонн пального, але постачальники відмовляються його відвантажувати.

Нагадаємо, що у 2017 році з пальним для УЗ склалася подібна ситуація. 2 вересня повідомили, шо його вистачить ще тільки на вісім днів. Нестача дизпалива на залізниці передусім була пов'язана з провалом "формульного тендеру" на закупівлю 90 тис. т дизельного пального, запланованого на 2 вересня. Тендер мав відбутися ще на початку року, однак за фактом вийшов на фінішну пряму лише в серпні і був оскаржений трейдерами в АМКУ.

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем дизельного пального в Україні. Річна потреба станом на 2017 рік становила 300-350 тис. т.  Із 2015 року компанія намагалася змінити систему закупівель, з квітня 2017-го вона перейшла на закупівлі через систему ProZorro. Це дозволило знизити закупівельні ціни до ринкових, однак недосконалість тендерної документації дозволяла учасникам тендерів постійно блокувати торги.

У 2019-му через блокування тендерів Антимонопольним комітетом "Укрзалізниця" змушена була купувати партію дизельного палива із застосуванням переговорної процедури. В "Укрзалізниці" були заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також