"Укрзалізниця" вирішила питання про поставки дизпального

"Укрзалізниця" вирішила питання щодо постачання дизельного пального на найближчий період. Уже досягнуто згоди з постачальниками щодо відновлення його постачання.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

"Наразі Укрзалізниця та постачальники пального узгоджують плани його відвантаження. Тож питання з дизпальним на найближчий час вирішено", - цитує керівника "Укрзалізниці" пресслужба компанії.

У компанії запевняють, що "Укрзалізниця" проводить роботу щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.

"Компанія вживає заходів для безперебійного забезпечення необхідного обсягу пального на довгу перспективу", - зазначають в УЗ.

19 квітня "Укрзалізниця" повідомила, що має запасів дизельного пального лише на чотири доби. Компанія підписала два контракти на поставку 10 тис. тонн пального, але постачальники відмовляються його відвантажувати.

Нагадаємо, що у 2017 році з пальним для УЗ склалася подібна ситуація. 2 вересня повідомили, шо його вистачить ще тільки на вісім днів. Нестача дизпалива на залізниці передусім була пов'язана з провалом "формульного тендеру" на закупівлю 90 тис. т дизельного пального, запланованого на 2 вересня. Тендер мав відбутися ще на початку року, однак за фактом вийшов на фінішну пряму лише в серпні і був оскаржений трейдерами в АМКУ.

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем дизельного пального в Україні. Річна потреба станом на 2017 рік становила 300-350 тис. т. Із 2015 року компанія намагалася змінити систему закупівель, з квітня 2017-го вона перейшла на закупівлі через систему ProZorro. Це дозволило знизити закупівельні ціни до ринкових, однак недосконалість тендерної документації дозволяла учасникам тендерів постійно блокувати торги.

У 2019-му через блокування тендерів Антимонопольним комітетом "Укрзалізниця" змушена була купувати партію дизельного палива із застосуванням переговорної процедури. В "Укрзалізниці" були заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива.