"Укрзалізниця" заявила, що має запас дизельного палива лише на чотири доби

"Укрзалізниця" повідомила, що має запасів дизельного пального лише на чотири доби. Компанія підписала два контракти на поставку 10 тис. тонн пального, але постачальники відмовляються його відвантажувати.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Наразі проводиться робота щодо забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту. "Укрзалізниця" контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом", - запевнили в УЗ.

За трьома з чотирьох тендерів Prozorro щодо закупівлі контракти з переможцями не підписали через зростання цін майже на 15% з 23 700 грн за тонну до 27 200 грн, пише OBOZREVATEL.

Нагадаємо, що у 2017 році з пальним для УЗ склалася подібна ситуація. 2 вересня повідомили, шо його вистачить ще тільки на вісім днів. Нестача дизпалива на залізниці передусім була пов'язана з провалом "формульного тендеру" на закупівлю 90 тис. т дизельного палива, запланованого на 2 вересня. Тендер мав відбутися ще на початку року, однак за фактом вийшов на фінішну пряму лише в серпні і був оскаржений трейдерами в АМКУ.

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем дизельного палива в Україні. Річна потреба станом на 2017 рік становила 300-350 тис. т. Із 2015 компанія намагалася змінити систему закупівель, з квітня 2017 вона перейшла на закупівлі через систему ProZorro. Це дозволило знизити закупівельні ціни до ринкових, однак недосконалість тендерної документації дозволяла учасникам тендерів постійно блокувати торги.

У 2019 через блокування тендерів Антимонопольним комітетом "Укрзалізниця" змушена була купувати партію дизельного палива із застосуванням переговорної процедури. В "Укрзалізниці" були заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива.