Марченко назвав Саакашвілі ”шулером з великої дороги” у відповідь на закиди про корупцію

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав ексголову Одеської ОДА, нині - очільника виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі "шулером з великої дороги" у відповідь на публічні закиди щодо корупції.

У інтерв'ю LB.ua міністр обурився, що Саакашвілі "щось намагався зробити, але ідеї не зайшли", а тепер він звинувачує сторонніх людей.

"Шулер з великої дороги, це приїжджий гастрабайтер. Він приїхав, щоб спробувати зробити якісь ідеї, які не зайшли, і зараз він намагається звинуватити у своїх проблемах когось іншого. Обрав мене. Я це не терпітиму. Тому, я кажу, що умовний товаришу С, покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував у губернаторстві і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, тому що чомусь вважається, що тебе мають носити на руках", - заявив Марченко.

Міністр зазначив, що хотів би запитати Саакашвілі, "хто він такий і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів, у чомусь звинувачувати?".

Сергій Марченко додав, що звинувачення міністерства фінансів у корупції щодо митниці не є нормальними, адже питання контрабанди більше стосується правоохоронних органів.

"Вони думають тільки про те, що от я зараз відкрию українську митницю та всім буде добре, умовно. Вони роблять такі пропозиції без найменшого критичного аналізу. Коли ми про це говоримо, вони нас звинувачують в тому, що ми корупціонери. Це хіба нормально? Тому я кажу, товаришу, ти спочатку матчастину вивчи, а потім будеш спілкуватися з міністром фінансів", - висловився він.

Міхеїл Саакашвілі в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна" звинуватив Марченка в причетеності до корупції на митниці та в податкових органах. Зокрема, він сказав: "Людина, яка ні розмовляти не вміє, ніколи жодної розумної речі від нього не чув, ні позитивної ідеї від нього не чув, всі починання блокує, і плюс він та все його міністерство повністю зв'язано з системою корупції, продовжує працювати міністром фінансів".