Prozorro оцінило річний ефект від зниження порогу для закупівель у 2,9 млрд гривень

Державне підприємство "Прозорро" порахувало, що зниження порогу для обов’язкових закупівель у Prozorro зекономило державі 2,9 млрд гривень за перший рік дії цієї норми.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

До квітня 2020 року замовники могли напряму укладати контракти з постачальниками на суму до 200 тис. грн (для закупівель товарів та послуг) та 1,5 млн грн (для робіт). Для підприємств-монополістів ця сума була ще вищою: 1 млн грн для робіт і послуг та 5 млн грн для робіт.

Нова редакція закону, що набула чинності, зобов'язала проводити конкурентні аукціони вже від 50 тис. грн.

"Завдяки конкуренції постачальників на цих торгах державні та комунальні органи влади та підприємства змогли заощадити майже 3 млрд грн від запланованого бюджету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Верховній Раді ці зміни до закону про державні закупівлі назвали "другою закупівельною революцією".

Закон про державні закупівлі, який зобов'язав проводити їх через систему ProZorro, прийняли 2016 року.