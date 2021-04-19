"Газпром" купив усю додаткову транзитну потужність України на травень

Російський "Газпром" забронював усі запропоновані додаткові транзитні потужності України на травень, випливає з результатів місячного аукціону на Regional Booking Platform.

На платформі RBP у понеділок бронювали додаткові транзитні потужності на травень. Із запропонованих 15 млн куб. м на добу було запитано усі 15 млн куб. м на добу. На квітень, березень і лютий "Газпром" викуповував трохи менше - по 14,2 млн куб. м на добу, інформує "Інтерфакс-Україна".

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей об'ємом 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб м заброньовано додатково на аукціоні - загалом 124 млн куб. м в добу.

У квітні "Газпром" прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

У січні 2021 року "Газпром" прокачував через Україну в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, у лютому - 104 млн куб. м, у березні - 119,5 млн кубів.

Наразі Європа різко збільшує споживання газу. Глобальні обсяги постачання СПГ, а також трубопровідного газу з Росії перебувають на максимумі, але це не дає змоги поки що розпочати масове закачування газу до підземних сховищ, щоб підготуватися до майбутньої зими.