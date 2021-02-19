Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
РНБО ввела санкції проти Медведчука та пов'язаних із ним компаній
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
ГоловнаЕкономікаДержава

"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну

За умовами "мінської угоди" "Газпром" на довгостроковій основі бронює український транзит на 2021 рік у обсязі 40 млрд куб. м.

"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну
Компрессорная газовая станция Ямал-Европа
Фото: EPA/UPG

Російський "Газпром" з середи, 17 лютого, суттєво знизив транзит газу через Україну, тоді як у перші 16 днів лютого залишався на досить стабільному рівні.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Так, якщо 1 по 16 лютого "Газпром" прокачував через Україну в середньому 119 млн куб. м на добу, то 17 лютого "Газпром" прокачав через Україну лише 94,9 млн куб. м (мінус 20% до середнього рівня за 16 днів лютого), 18 лютого прокачування впало до 88,2 млн куб. м (на 26% нижче рівня початку місяця).

У січні 2021 року "Газпром" прокачував через Україну в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, в грудні - по 182,63 млн кубів.

За умовами "мінської угоди" "Газпром" на довгостроковій основі бронює український транзит на 2021 рік у обсязі 40 млрд куб. м - на добу виходить 110 млн куб. м.

Нагадаємо, що у 2020 році транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему знизився на 38% по відношенню до 2019 року.

Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи називалися запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також