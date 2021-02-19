"Газпром" різко знизив транзит газу через Україну

За умовами "мінської угоди" "Газпром" на довгостроковій основі бронює український транзит на 2021 рік у обсязі 40 млрд куб. м.

Російський "Газпром" з середи, 17 лютого, суттєво знизив транзит газу через Україну, тоді як у перші 16 днів лютого залишався на досить стабільному рівні.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Так, якщо 1 по 16 лютого "Газпром" прокачував через Україну в середньому 119 млн куб. м на добу, то 17 лютого "Газпром" прокачав через Україну лише 94,9 млн куб. м (мінус 20% до середнього рівня за 16 днів лютого), 18 лютого прокачування впало до 88,2 млн куб. м (на 26% нижче рівня початку місяця).

У січні 2021 року "Газпром" прокачував через Україну в середньому по 124,51 млн куб. м на добу, в грудні - по 182,63 млн кубів.

За умовами "мінської угоди" "Газпром" на довгостроковій основі бронює український транзит на 2021 рік у обсязі 40 млрд куб. м - на добу виходить 110 млн куб. м.

Нагадаємо, що у 2020 році транзит газу в Європу через українську газотранспортну систему знизився на 38% по відношенню до 2019 року.

Ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи називалися запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ.