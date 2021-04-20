Рада НБУ схвалила перерахування в держбюджет 24,4 млрд гривень замість 33 млрд

Рада Національного банку 20 квітня провела засідання, на якому затвердила фінансову звітність та кошторис за 2020 рік.

Згідно з рішенням, про яке повідомив у фейсбуці голова Ради НБУ Богдан Данилишин, Національний банк перечислить в державний бюджет 24,4 млрд гривень свого прибутку за 2020 рік. У законі про державний бюджет Національний банк зобов'язано перераховувати в бюджет 33 млрд гривень.

Загальний прибуток НБУ у 2020 році, згідно із звітністю, становив 40,7 млрд гривень, але 16,3 млрд гривень вирішили направити на формування загальних резервів.

Нагадаємо, що у 2020 році Національний банк перерахував у державний бюджет 42,7 млрд гривень зі свого прибутку за попередній рік.