"Оператор ринку" у 2020 році отримав 20 мільйонів чистого прибутку

Наразі це єдина державна компанія, фінансова звітність якої показала чистий прибуток за результатами діяльності у 2020 році.

ДП "Оператора ринку" у 2020 році отримало 20 мільйонів чистого прибутку та сплатило до бюджетів різного рівня 133,8 мільйонів податків і зборів.

Про це повідомляє пресслужба компанії з посиланням на фінансову звітність підприємства за минулий рік.

Таким чином ДП "Оператора ринку" наразі є єдиною державною компанією, фінансова звітність якої показала чистий прибуток за результатами діяльності у 2020 році.

У повідомленні наголошується, що ДП "Оператор ринку" завершило аудит фінансової звітності за 2020 рік та отримало позитивний висновок аудиторів міжнародної компанії в сфері фінансового консалтингу та аудиту ТОВ "Бейкер Тіллі Україна".

Аудит підтвердив, що фінансова звітність відображає достовірно фінансовий стан ДП "Оператор ринку" у 2020 році, підприємство "дотримувалося усіх норм фінансової та бухгалтерської звітності, вчасно і в повному обсязі сплачувало податки та збори".

Державне підприємство "Оператор Ринку" відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Жоден учасник не бачить заявлені ціни та обсяги купівлі/продажу електричної енергії іншими учасниками. Така технологія торгів на РДН сприяє розвитку конкуренції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що за підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік.