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В Україні затримали хакера за підозрою в крадіжці "десятків мільйонів доларів" з банків США і Канади

Чоловік отримав реквізити до рахунків понад тисячі осіб.

В Україні затримали хакера за підозрою в крадіжці "десятків мільйонів доларів" з банків США і Канади
Фото: ssu.gov.ua

У Херсонській області затримали хакера, якого підозрюють в крадіжці грошей з банківських рахунків у США та Канаді.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Задокументований збиток від діяльності хакера становить 300 тисяч доларів, але загальна сума може сягати "десятків мільйонів доларів".

Підозрюваний використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в мережі, а окремі модулі писав та оптимізував особисто.

Вірусні програми знайшли під час обшуку на комп'ютерах затриманого.

"Вже задокументовано, що зловмиснику вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад $300 тисяч. У подальшому персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торгівельні майданчики у «DarkNet». Точна сума збитків, завданих зловмисником, встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Хакеру закидають ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України - несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж.

Нагадаємо, що в кінці березня Департамент кіберполіції повідомив про підозру хакеру з Тернопільської області, якого вважають розробником програмного забезпечення для фішингових атак.

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