Комітет Ради просить уряд продовжити термін дії ПСО для виробників тепла

Постачання газу у рамках спеціальних обов'язків для ТКЕ має бути скасоване з травня.

Парламентський комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг звернулися до Кабінету міністрів України з пропозицією ініціювати терміновий розгляд питання продовження терміну дії ПСО для виробників теплової енергії до вирішення проблем формування їх критичної заборгованості за використаний природний газ та створення передумов їх виходу з кризового стану.

Про це повідомляє пресслужба комітету.

Як зазначається у зверненні, в умовах карантинних обмежень, які негативно позначаються на фінансовій стійкості населення, закінчення дії Положення про ПСО може спричинити загрозу утворення значної кількості проблемних ситуацій для підприємств ТКЕ в усіх населених пунктах України, що і без того знаходяться у критичному стані.

У комітеті нагадали, що відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу", з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

На виконання цієї норми, уряд прийняв постанову від 19 жовтня 2018 року № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Водночас, згідно пункту 3 зазначеної постанови (з урахуванням редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 303 від 24.04.2020), покладений обов’язок постачати виробникам теплової енергії природний газ на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням, завершується 1 травня 2021 р.

Таким чином, після закінчення терміну дії даної норми, сегмент виробників теплової енергії, які здійснюють виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, повинен буде функціонувати на ринкових умовах.

Через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр (таку ж ціну зберегли і на квітень). В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Щоб уникнути повторення такої ситуації наступної зими, влада вирішила запровадити річні тарифи на газ. 7 квітня НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ.

До 25 квітня всі постачальники газу повинні розмістити на своєму сайті базову річну пропозицію строком дії з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Протягом цього періоду він не має права збільшувати ціну природного газу.