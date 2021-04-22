Поліція завершила розслідування проти колишнього власника "Аркади"

Національна поліція завершила розслідування у кримінальному провадженні проти ексголови правління та власника збанкрутілого банка "Аркада" Костянтина Паливоди.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Паливода, четверо службовців "Аркади" та четверо керівників пов'язаних фірм підозрюються у привласненні грошей з фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких був банк. Представників банку обвинувачують за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), комерсантів - за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у привласненні майна) Кримінального кодексу.

Їм інкримінують два епізоди виведення грошей - на суму 50 млн гривень і ще 22 млн гривень.

Обвинувальний акт буде скеровано до суду після того, як всі фігуранти ознайомляться з матеріалами справи.

Нагадаємо, що група компаній банку "Аркада" була великим забудовником, здавши з 2010 року майже 50 будинків у восьми житлових комплексах у Києві й Полтаві та котеджне містечко на Київщині.

Фатальним для неї став проєкт ЖК "Патріотика на озерах". Це мав бути величезний масив на південному сході Києва, біля озер Небреж і Тягле. На площі 170 га планувалося побудувати 43 будинки на 24-27 поверхів. Проти планів забудовника виступили місцеві мешканці, які хотіли облаштувати на озерах ландшафтний "Екопарк Осокорки". Конфлікт супроводжували сутички з постраждалими і навіть стрілянина.

Паралельно з цим на початку 2019 року Національний банк на два роки заборонив "Аркаді" залучати кошти від фізосіб. Своє рішення НБУ мотивував тим, що бізнес-модель банку не здатна генерувати достатньо доходів, щоб своєчасно виконувати зобов'язання перед вкладниками.

Після цього влітку 2019 року зупинилися будівельні роботи на "Патріотиці на озерах", а згодом і на інших майданчиках банку (ЖК "Патріотика" і "Еврика").

Восени 2020 року банк "Аркада" збанкрутував, і будівництво остаточно стало.