Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
ГоловнаЕкономікаФінанси

Поліція завершила розслідування проти колишнього власника "Аркади"

Разом із ним судитимуть ще вісьмох підозрюваних.

Поліція завершила розслідування проти колишнього власника "Аркади"
Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві
Фото: pininterest

Національна поліція завершила розслідування у кримінальному провадженні проти ексголови правління та власника збанкрутілого банка "Аркада" Костянтина Паливоди.

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Паливода, четверо службовців "Аркади" та четверо керівників пов'язаних фірм підозрюються у привласненні грошей з фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких був банк. Представників банку обвинувачують за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна), комерсантів - за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у привласненні майна) Кримінального кодексу.

Їм інкримінують два епізоди виведення грошей - на суму 50 млн гривень і ще 22 млн гривень.

Обвинувальний акт буде скеровано до суду після того, як всі фігуранти ознайомляться з матеріалами справи.

Нагадаємо, що група компаній банку "Аркада" була великим забудовником, здавши з 2010 року майже 50 будинків у восьми житлових комплексах у Києві й Полтаві та котеджне містечко на Київщині.

Фатальним для неї став проєкт ЖК "Патріотика на озерах". Це мав бути величезний масив на південному сході Києва, біля озер Небреж і Тягле. На площі 170 га планувалося побудувати 43 будинки на 24-27 поверхів. Проти планів забудовника виступили місцеві мешканці, які хотіли облаштувати на озерах ландшафтний "Екопарк Осокорки". Конфлікт супроводжували сутички з постраждалими і навіть стрілянина.

Паралельно з цим на початку 2019 року Національний банк на два роки заборонив "Аркаді" залучати кошти від фізосіб. Своє рішення НБУ мотивував тим, що бізнес-модель банку не здатна генерувати достатньо доходів, щоб своєчасно виконувати зобов'язання перед вкладниками.

Після цього влітку 2019 року зупинилися будівельні роботи на "Патріотиці на озерах", а згодом і на інших майданчиках банку (ЖК "Патріотика" і "Еврика").

Восени 2020 року банк "Аркада" збанкрутував, і будівництво остаточно стало.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також