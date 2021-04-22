Компанія "Епіцентр К" започаткувала екомарафон "Збережи природу"

Епіцентр спільно з українськими зіркам влаштували екологічну акцію з висаджування дерев. Акція відбулася у межах екомарафону «Збережи природу», який компанія «Епіцентр К» започаткувала до Дня Землі. Мета екомарафону – об’єднати всі міста України та небайдужих українців задля збереження природи.

«Епіцентр, як соціально відповідальний бізнес, ініціює проєкти, що впливають на медицину, культуру, спорт та природу, тобто на якість нашого життя в цілому. Для цього ми використовуємо всі наші потужності. На сьогоднішній день планета змінюється все стрімкіше, і частина цих змін залежить нас із вами.

Мета екомарафону «Збережи природу» – показати, що ставлення до довкілля може бути іншим; що товари, якими люди користуються щодня, можуть бути «еко»; що дерева потрібно не зрубувати, а висаджувати, в побуті використовувати ресайклінгові товари, які покликані зменшити екологічне навантаження на планету», – розповідає Chief Marketing Officer «Епіцентр К» Ірина Шинкаренко.

До ініціативи висаджування дерев приєдналися лідери думок – тим самим підкреслюючи важливість таких ініціатив – власник та бренд-шеф мережі ресторанів Gastrofamily Діма Борисов та СЕО Олена Борисова, співачка Анна Завальська з сином та батьком, блогерка й ведуча шоу «Ходят слухи» Раміна, головна редакторка журналу Cosmopolitan Україна Олександра Буринська, співачка Анна Добриднєва.

«Загазованість мегаполісів негативно впливає на самопочуття людей. Хоч ми прагнемо масового використання елекрокарів та сонячної енергії, цього поки що замало. І сьогодні, аби врятувати довкілля і хоч трохи очистити повітря, ми повинні активно озеленювати міста, висаджувати якомога більше дерев. Чим більше подібних ініціатив, які об'єднуватимуть всю Україну, тим краще для кожного з нас та наших дітей», – власник та бренд-шеф рестораторів Gastrofamily Діма Борисов.

Епіцентр вже висадив 30 плодових дерев у Житомирі та 50 хвойних і листяних дерев у Києві до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії у сквері біля Національного комплексу «Експоцентр України» ВДНГ та в сквері пам’яті ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

Також компанія встановила ресайклінгові компостери із переробленого пластику у Національному Ботанічному саду ім. М. М. Гришка та Ботанічному саду ім. Фоміна.

За даними екологів, у Києві при нормі насаджень 20 кв. метрів на людину не вистачає 918 га зелених насаджень, а в Одесі при нормі 14,4 кв. м на людину не вистачає 770 га зелених насаджень.

«Я вже не перший раз висаджую дерева. До цього мене привчив тато, він посадив і виростив понад 20 дерев. Приємно усвідомлювати, що все більше людей замислюються про екологію, про ставлення до нашої природи. Такі акції потрібні на постійній основі», – розповіла співачка, авторка пісень, продюсерка Анна Добриднєва.

У компанії розповіли, що на цьому не зупиняються: акція по висаджуванню дерев відбудеться і в інших містах України. Також компанія продовжить збирати вживані батарейки на переробку, заохочуватиме своїх покупців сортувати сміття в домашніх умовах, використовувати екопродукти та ресайклінговий посуд. Для цього мережа значно розширить свій асортимент екотоварів та запропонує клієнтам новинки, що полюбляться кожному: і в побуті, і в професійній діяльності.

Екомарафон «Збережи природу» є всеукраїнським, він немає обмежень – ні часових, ні географічних.

Компанія «Епіцентр К» запрошує кожного долучитися до екоініціатив: адже кожне посаджене дерево та кожна пластикова пляшка, що пішла на вторинну переробку, важливі для формування екокультури в нашій країні.