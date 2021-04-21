Кабмін схвалив законопроєкт про скасування права на безкоштовні 2 гектари землі

На засіданні 21 квітня Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.

Про схвалення законопроєкту повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

"Урядовці схвалили проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель", яким пропонується удосконалити правове регулювання відносин щодо консолідації земель, передусім сільськогосподарського призначення, шляхом визначення організаційно-правових засад консолідації таких земель, підстав, способів та порядку проведення консолідації земель", - написав Мокан.

Також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою, відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов'язані з проведенням консолідації земель.

Консолідація земель - комплекс організаційних, правових, землевпорядних та інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об'єднанні землевласниками земельних ділянок всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація яких забезпечують стале землекористування.

Проєкти землеустрою щодо консолідації земельних ділянок розробляються з метою усунення недоліків земельних ділянок (черезсмужжя, дрібноконтурність, відсутність доступу до доріг та комунікацій тощо), а також можуть передбачати здійснення заходів щодо поділу, об'єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок, встановлення земельних сервітутів, укладення, зміни договорів про користування земельними ділянками.

Так вказується, що строк оренди земельних ділянок с/г призначення не може бути меншим 7 років, а ділянок меліоративних земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація - не меншим, ніж 10 років.

"У зв'язку із запровадженням в Україні з 1 липня 2021-го року ринкового обігу земель с/г призначення виникає необхідність встановлення правила про примусову консолідацію на основі права власності. У країнах Європи з розвиненими правовими системами та діючим принципом верховенства права наявний багатий досвід правового регулювання цих відносин: консолідація здійснюється в багатьох випадках за рішенням суду чи квазісудових органів на підставі спеціальних проєктів", - пояснив Василь Мокан.

Він додав, що запропонований проєкт закону дасть змогу, крім консолідації у вузькому розумінні (як "зверстання" до одного місця черезсмужних ділянок одного власника), внаслідок перерозподілу земель усунути різноманітні недоліки землекористування - дальноземелля, дрібноконтурність, клиноземелля тощо. Це сприятиме встановленню ринкової вартості земельних ділянок с/г призначення та умов для розвитку ринкових орендних відносин.

Рішення уряду ще має підтримати Верховна Рада.