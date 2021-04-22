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Представник уряду в Раді спростував скасування норм про безоплатні 2 гектари землі

В Україні, навпаки, можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок.

Представник уряду в Раді спростував скасування норм про безоплатні 2 гектари землі
Фото: pridnestrovie-daily.net

Норми безоплатної передачі земельних ділянок українцям до 2 гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу. Вони є чинними і не можуть бути скасовані.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передає "РБК-Україна".

Таким чином він прокоментував інформацію про ймовірне скасування права на безкоштовні 2 гектари землі через ухвалення Кабміном проєкту закону про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення.

За словами Мокана, в Україні, навпаки, можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок.

Відповідні зміни пропонуються до статті 5 закону "Про особисте селянське господарство".

"Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте селянське господарство не лише на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, і навіть на несільськогосподарських землях", - підкреслив представник уряду в Раді.

Зокрема, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

Очікується, що такі законодавчі зміни можуть стимулювати ведення високотоварного господарства.

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