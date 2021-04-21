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Зеленський підписав закон про примусову реструктуризацію валютних кредитів

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 13 квітня.

Зеленський підписав закон про примусову реструктуризацію валютних кредитів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4475 про примусову реструктуризацію валютних кредитів, ухвалений Верховною Радою 13 квітня. 

Відповідна інформація оприлюднена на сайті парламенту в середу.

Нагадаємо, що з 2014 році в Україні діє мораторій на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами. Його вводили через різке знецінення гривні. Більшість кредитів брали, коли долар ще коштував 5,05 грн. Відтоді гривня двічі сильно девальвувала, і залишок боргу позичальників фактично подорожчав удвічі.

13 квітня 2021 року Верховна Рада проголосувала за закон, який зобов'язує банки реструктурувати валютний іпотечний кредит за першою вимогою позичальника.

Обов’язковій реструктуризації підлягають кредити, по яким не було прострочки на 1 січня 2014 року (тобто по яким позичальники платили при курсі 8 грн за долар), при умові, що площа житла не перевищує 140 кв. м для квартир та 250 кв. м для будинків.

Поточна несплачена сума валютних кредитів позичальників буде конвертована в гривневі по середньому курсу між датою отримання кредиту (умовні 5,05 грн за долар) і курсом на день реструктуризації (умовні 28 грн за долар), тобто приблизно по 16,5 грн за долар.

Зі свого боку Національний банк розкритикував закон про примусову реструктуризацію валютних кредитів. За оцінками регулятора, документ є незбалансованим і створює надмірні преференції для позичальників. Наслідком закону може стати стагнація ринку іпотеки.

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