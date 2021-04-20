Зеленський закликав ФОПів у "червоних" зонах активніше подавати заявки на "карантинні" 8 тис. грн

На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

Президент Володимир Зеленський закликає малих підприємців і працівників у "червоних" зонах подавати заявки на порталі "Дія" для отримання державної допомоги вже цього місяця.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що після реєстрації малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у "червоних" карантинних зонах, отримають з Державного бюджету одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень. Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

На сьогодні вже близько 100 тис. осіб подали відповідні заявки.

"Малий і середній бізнес – одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам", - зазначив Володимир Зеленський.

Він також закликав місцеву владу не стояти осторонь і допомогти підприємцям із місцевих бюджетів.

Нагадаємо, президентський законопроєкт, яким пропонується виплатити 8 тисяч гривень підтримки для ФОПів та найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун, Рада підтримала 30 березня.

6 квітня президент підписав закон, а 11 квітня Кабмін оприлюднив постанову про те, хто може отримати "карантинні" 8 тис. грн. Загалом у переліку 40 видів економічної діяльності.