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На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"

Помічник Тищенка в коментарі журналістам заперечив інформацію щодо участі нардепа у заході.

На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Фото: facebook.com/chesno.movement

Вечірку в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі Києва, влаштовану депутатом Верховної Ради від “Слуги народу” Миколою Тищенком для своєї дружини, відвідали близько 30 бізнесменів та політиків. 

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Радіо Свобода” “Схеми: корупція в деталях”.

Зазначається, що учасники вечірки почали з’являтися біля готеля близько 19 години. Першим з’явився сам Тищенко, слідом за ним стали з’їжджатися й інші відвідувачі у святковому вбранні та з квітами.

Фото: radiosvoboda.org

“Загалом, за нашими підрахунками, на вечірку зібралися близько 30 гостей. Жоден із них перед входом в готель не скористався захисною маскою”, - йдеться у репортажі.

Серед іншого святкування відвідав колега Тищенка по фракції “Слуга народу” нардеп Олександр Трухін. А також Аріе Шварц – колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Після 22-ї готель залишив колишній народний депутат від “Слуги народу”, а віднедавна очільник Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка, власне, і керує Fairmont – готелем її батька, Леоніда Юрушева.

Помічник Тищенка в коментарі журналістам заперечив інформацію щодо участі нардепа у заході. За його словами,Тищенко святкував вдома.

Журналісти також зафіксували, як повз готель тричі проїжджала патрульна машина. Зрештою, вона зупинилася біля готелю – і поліціянти зайшли всередину. Втім, майже одразу залишили заклад.

Як повідомляють “Схеми”, святкування супроводжувалось масштабним салютом, не дивлячись на те, що ще наприкінці 2019-го Київрада заборонила використання піротехніки та салютів “на період стримування збройної агресії на сході України”.

Нагадаємо, що в Києві зараз діє жорсткий локдаун. Масові зібрання заборонено, звичайних людей не пускають в громадський транспорт без спеціальних перепусток.

Рік тому під час першого локдауну Тищенко вже потрапляв у подібний скандал. Тоді розслідувачі Bihus.Info. повідомили, що під час карантину київський ресторан "Велюр", пов'язаний з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, продовжує працювати і приймати "відомих у політичних колах людей".

Національна поліція в понеділок відкрила кримінальну справу через вечірку в київському готелі.

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