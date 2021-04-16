У НАБУ кажуть, що розслідують неправомірні дії, "до яких могли бути причетні судді".

Співробітники Служби Безпеки України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного агентства в ранці 16 квітня влаштували обшуки в будівлі Одеського апеляційного суду та за місцями проживання окремих суддів.

Про це Суспільному повідомив головний спеціаліст з комунікацій Одеського теруправління НАБУ Ростислав Дробожур.

За його словами, слідчі дії санкціоновані та відбуваються в межах одного розслідування.

"Це розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді", - додав представник НАБУ.

Він наголосив, що наразі не може повідомити більше деталей з огляду на таємницю слідства.

Варто зауважити, що сьогодні в Одеському апеляційному суді розпочався розгляд апеляції на вирок колишнім активістам "Правого сектора" Сергію Стерненку та Руслану Демчуку.

Апеляційне провадження відкрито за скаргами адвокатів обвинувачених.

Нагадаємо, 23 лютого одеський суд визнав Сергія Стерненка та Руслана Демчука винними в розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Одеси і колишнього керівника райорганізації партії "Родіна" Сергія Щербіча, що нібито стався у 2015 році.

Їм призначили як покарання позбавлення волі на 7 років і 3 місяці. До набрання вироком чинності обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тюремний строк Стерненку дали за ч. 2 ст. 187 (розбійний напад) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Його також визнали винним за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід Сергієві Стерненку та Русланові Демчуку, засудженим до семи років позбавлення волі. Замість утримання під вартою в СІЗО вони перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.