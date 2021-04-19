​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
​Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з Приватбанку гроші, - розслідування
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Мінфін готує податкові зміни для "хитро зроблених", - Марченко
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Вибух на чеському складі боєприпасів стався для зриву постачання зброї в Україну, – ЗМІ
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
ГоловнаПраво

СБУ викрила контрабанду в Україну незареєстрованих препаратів для лікування ускладнень COVID-19

Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії.

Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, яка контрабандою ввозила медичні препарати невідомого походження та якості. Серед ліків – засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.

Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів.

Правоохоронці провели обшуки у Києві та області, вилучено:

  • 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн;
  • 66,2 тисячі доларів США та 65 тисяч гривень готівкою;
  • банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати;
  • комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, у США двох громадян України засудили за контрабанду підробних ліків проти раку та гепатиту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також