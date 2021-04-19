Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії.

Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, яка контрабандою ввозила медичні препарати невідомого походження та якості. Серед ліків – засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.

Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів.

Правоохоронці провели обшуки у Києві та області, вилучено:

4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн;

66,2 тисячі доларів США та 65 тисяч гривень готівкою;

банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати;

комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, у США двох громадян України засудили за контрабанду підробних ліків проти раку та гепатиту.