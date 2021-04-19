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Шмигаль: кілька областей близькі до виходу з "червоної" зони

Тижнева захворюваність на коронавірус в Україні скоротилась на 14 тисяч людей.

Шмигаль: кілька областей близькі до виходу з "червоної" зони
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що декілька областей України близькі до виходу з "червоної" зони.

Про це він сказав на селекторній нараді з питань COVID-19, повідомляється на сайті Офісу президента.

"Очільник уряду повідомив, що за минулий тиждень по всій Україні захворіло на 14 тисяч менше людей, ніж за попередній. За його словами, кілька областей у Центральній та Західній Україні близькі до виходу з «червоної зони», ситуація в місті Києві залишається складною", - йдеться в повідомленні.

Що це за області, у повідомленні не уточняється. Судячи з даних МОЗ за 19 квітня, дійсно близькою до виходу є лише Чернівецька область, де прийшли до норми майже всі показники, крім рівня госпіталізацій.

Можливо, мова також іде про Житомирську область. У понеділок, 19 квітня, перша заступниця голови Житомирської облдержадміністрації Наталія Остапченко заявила, що регіон "поступово, але виходить вже з червоної карантинної зони".

Нагадаємо, що з "червоної" зони у "жовту" вдалося вийти поки що тільки двом областям: Івано-Франківській та Закарпатській.

У "червоній" залишаються Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Одеська області.

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