У “червоній” карантинній зоні – Київ та 12 областей

У “жовтій” зоні – Закарпаття, Івано-Франківщина та Херсонщина.

Станом на неділю, 12 квітня у “червоній” карантинній зоні перебувають Київ і Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

У “жовтій” зоні – Закарпаття, Івано-Франківщина та Херсонщина. “Зеленим” не є жодним регіоном. Усі решта області – “помаранчеві”.

Фото: скріншот

Показник госпіталізацій перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. 17 квітня він був найвищим на Хмельниччині – 119,4.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено у столиці та на Житомирщині, Київщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Сумщині та Харківщині. У Київській області цей показник максимальний – 71,7%.

Нагадаємо, Київська міська комісія з ТЕБ та НС вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження у столиці до 30 квітня. Громадський транспорт весь цей час працюватиме за спеціальними перепустками, а дитячі садки будуть закриті.

У Львові карантин продовжили до 4 травня з деякими послабленнями. Учні 1−4 класів повернуться до шкіл, працюватимуть непродовольчі ринки та літні майданчики і тераси закладів харчування.