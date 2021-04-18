Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Чеська поліція підозрює "солсберійських туристів" агентів ГРУ Росії у вибуху на складі боєприпасів
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Від ковіду помер голова Подільського району Києва Віктор Смирнов
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук
Чехія висилає 18 російських дипломатів
Чехія висилає 18 російських дипломатів
ФСБ Росії затримала українського консула
ФСБ Росії затримала українського консула
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Міністром енергетики можуть призначити віцепрезидента “Енергоатому”
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Контрабанда – гражданство – депортация. Чем завершится поход Зеленского
Помер письменник Володимир Яворівський
Помер письменник Володимир Яворівський
У Великобританії пройшов похорон принца Філіпа (оновлено)
У Великобританії пройшов похорон принца Філіпа (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У “червоній” карантинній зоні – Київ та 12 областей

У “жовтій” зоні – Закарпаття, Івано-Франківщина та Херсонщина. 

У “червоній” карантинній зоні – Київ та 12 областей
Фото: news.dtkt.ua

Станом на неділю, 12 квітня у “червоній” карантинній зоні перебувають Київ і Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

У “жовтій” зоні – Закарпаття, Івано-Франківщина та Херсонщина. “Зеленим” не є жодним регіоном. Усі решта області – “помаранчеві”.

Фото: скріншот

Показник госпіталізацій перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. 17 квітня він був найвищим на Хмельниччині – 119,4.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено у столиці та на Житомирщині, Київщині, Львівщині, Миколаївщині, Одещині, Сумщині та Харківщині. У Київській області цей показник максимальний – 71,7%.

Нагадаємо, Київська міська комісія з ТЕБ та НС вирішила продовжити жорсткі карантинні обмеження у столиці до 30 квітня. Громадський транспорт весь цей час працюватиме за спеціальними перепустками, а дитячі садки будуть закриті.

У Львові карантин продовжили до 4 травня з деякими послабленнями. Учні 1−4 класів повернуться до шкіл, працюватимуть непродовольчі ринки та літні майданчики і тераси закладів харчування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також