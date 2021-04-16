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Карантин у Львові продовжили до 4 травня з деякими послабленнями

Так,учні 1−4 класів повернуться до шкіл, працюватимуть непродовольчі ринки та літні майданчики і тераси закладів харчування.

Карантин у Львові продовжили до 4 травня з деякими послабленнями
Фото: EPA/UPG

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити карантин у Львові до 4 травня.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Сьогодні міські лікарні завантажені на 63%. Я прошу зрозуміти, що ці заходи не є зеленим світлом і завершенням карантину. Мені дуже тривожно кожного ранку відкривати статистику госпіталізацій, бо вона досі залишається невтішною", - написав він у фейсбуці..

Садовий зазначив, що при цьому міська влада вирішила послабити деякі обмеження. Так,учні 1−4 класів з понеділка, 19 квітня, повернуться до шкіл, а непродовольчі ринки  зможуть відновити роботу "за окремим протоколом". Також відкриються літні майданчики і тераси закладів харчування.

"Але все це - зі строгим дотриманням усіх карантинних вимог! Порушників закриємо в той же день", - наголосив мер Львова.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівська область потрапила до "червоної" карантинної зони. У місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури. Школярів відправили на дистанційне навчання, громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

Пізніше міська влада Львова вирішила продовжити карантин до 19 квітня.

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