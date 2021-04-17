За добу в Україні – 14 984 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 16 квітня в Україні було зареєстровано 14 984 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 440.

Госпіталізовано 4 100 осіб, виписано з лікарень – 4 327, одужало – 9 736 і здійснено 105 215 тестувань: методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127 і 39 213 – досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ –1 112 випадків;

Вінницька область – 344 випадки;

Волинська область – 342 випадки;

Дніпропетровська область – 1 169 випадків;

Донецька область – 741 випадок;

Житомирська область – 439 випадків;

Закарпатська область – 187 випадків;

Запорізька область – 666 випадків;

Івано-Франківська область – 147 випадків;

Київська область – 965 випадків;

Кіровоградська область – 214 випадків;

Луганська область – 248 випадків;

Львівська область – 793 випадки;

Миколаївська область – 432 випадки;

Одеська область – 1 097 випадків;

Полтавська область – 745 випадків;

Рівненська область – 518 випадків;

Сумська область – 586 випадків;

Тернопільська область – 378 випадків;

Харківська область – 1 386 випадків;

Херсонська область – 294 випадки;

Хмельницька область – 644 випадки;

Черкаська область – 695 випадків;

Чернівецька область – 248 випадків;

Чернігівська область – 594 випадки.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 936 228 осіб, одужало – 1 475 556, летальних випадків – 39 536 і проведено 8 915 393 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 15 квітня, в Україні провели 47 421 ПЛР-тестування і виявили 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від ускладнень коронавірусної недуги померли 438.