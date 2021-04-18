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13 українських військових госпіталізували через коронавірус

За добу у ЗСУ виявили 55 нових хворих.

13 українських військових госпіталізували через коронавірус
Фото: Київрада

У суботу, 17 квітня у Збройних силах України зареєстровано 55 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб.

Станом на неділю, 18 квітня у Збройних Силах України ковідом хворіє 2265 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 509 осіб.

Всього за час пандемії одужало 21 532 особи, зареєстровано 72 летальних випадки.

Окрім того, від початку вакцинальної кампанії в українській армії першу дозу вакцини від ковіду отримали 41 144 особи отримали, з них 3066 військові медики.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 квітня в Україні зафіксовано 10 282 нові випадки коронавірусу, зокрема, захворіли 456 дітей та 161 медпрацівник. Летальних випадків – 250.

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