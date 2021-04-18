Сьогодні на Київщині розпочинається щеплення вакциною від Pfizer

Вже сьогодні, 18 квітня у Київській області розпочинається щеплення антиковідною вакциною від Pfizer.
Від завтра її використовуватимуть по всій Україні.
“Цю вакцину отримають насамперед персонал і мешканці будинків для літніх людей, а потім – рятувальники й прикордонники”, – нагадав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Паралельно вже триває щеплення вакциною CoronaVac, яка насамперед розподілена серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації ЗНО.
Нагадаємо, у межах глобальної ініціативи COVAX Україна безкоштовно отримала 117 тисяч доз вакцини від коронавірусу Comirnaty виробництва компанії Pfizer/BioNTech.
Раніше у компанії припустили, що від ковіду потрібно робити три щеплення і повторювати їх щороку.
З 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу індійською вакциною AstraZeneca/CoviShield, з 13 квітня - китайською вакциною Sinovac/Coronavac.