Ключовий фігурант справи "Оптимумспецдеталі" пішов на угоду зі слідством, але суд її відхилив

Вищий антикорупційний суд відмовився затвердити угоду про визнання винуватості одним із ключових фігурантів справи ТОВ "Оптимумспецдеталь" Віталієм Жуковим.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

За версією обвинувачення, Жуков керував злочинною діяльністю групи осіб, що призвела до ухилення від сплати податків на суму 46,4 млн гривень. Ці гроші потім було відмито шляхом вчинення фінансових операцій з майном, одержаним злочинним шляхом. У схемі було задіяно понад 30 компаній та 5 державних підприємств з концерну "Укроборонпром".

Крім того, Жуков начебто надав хабар у розмірі майже 880 тисяч гривень службовій особі одного з цих держпідприємств.

Його обвинувачували за ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 (відмивання грошей), ч.1 ст.369 (надання хабаря) КК України.

За угодою Жуков мав отримати 5 років умовно з іспитовим строком на 1 рік та зобов'язанням відшкодувати державі 4 млн гривень. Крім того, він зобов'язувався надати викривальні показання проти спільників.

Суд вирішив, що угода не може бути погоджена через невідповідність її умов кримінальному процесуальному та кримінальному законам, а також інтересам суспільства. ВАКС встановив вісім невідповідностей, починаючи від прямої заборони укладати угоду про визнання винуватості з організатором особливо тяжкого злочину і закінчуючи винятковим цинізмом злочину, який полягав у особистому збагаченні на оборонній сфері в умовах АТО.

Імені обвинуваченого в повідомленні не вказано, але суд повідомив унікальний номер справи, в якому фігурує Жуков.

Нагадаємо, що в березні Жукова звільнили від кримінальної відповідальності у справі, де його підозрювали в пропозиції та дачі хабара в розмірі 950 тис. гривень.