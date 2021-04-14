​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону
Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Байден, Путін, НАТО і верблюд
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Укроборонпром" готовий виготовити вдвічі більше озброєння та військової техніки через ескалацію з боку РФ

Концерн вже розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів.

"Укроборонпром" готовий виготовити вдвічі більше озброєння та військової техніки через ескалацію з боку РФ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Державні оборонні підприємства, що входять до складу "Укроборонпрому", готові виготовити удвічі більше продукції, якщо буде така потреба.

Про це йдеться у заяві держконцерну.

Зазначається, що своєчасне і якісне забезпечення військовою технікою та озброєнням Збройних сил України є першочерговим завданням.

"З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, Концерн розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності", – заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

У 2020 році оборонні підприємства виконали держзамовлення на 100%, де кожен п'ятий контракт – із випередженням графіка. Загалом обсяги виробництва у минулому році склали 30,2 млрд гривень. Однак, наголосили в держконцерні, потенціал оборонних підприємств значно більший.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ також зазначив, що дії Росії на кордоні не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також