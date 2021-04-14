"Укроборонпром" готовий виготовити вдвічі більше озброєння та військової техніки через ескалацію з боку РФ

Концерн вже розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів.

Державні оборонні підприємства, що входять до складу "Укроборонпрому", готові виготовити удвічі більше продукції, якщо буде така потреба.

Про це йдеться у заяві держконцерну.

Зазначається, що своєчасне і якісне забезпечення військовою технікою та озброєнням Збройних сил України є першочерговим завданням.

"З огляду на стягування військ країни-агресора до державного кордону України, Концерн розробив та надіслав підприємствам-учасникам план заходів, спрямованих на посилення нашої обороноздатності", – заявив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

У 2020 році оборонні підприємства виконали держзамовлення на 100%, де кожен п'ятий контракт – із випередженням графіка. Загалом обсяги виробництва у минулому році склали 30,2 млрд гривень. Однак, наголосили в держконцерні, потенціал оборонних підприємств значно більший.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ також зазначив, що дії Росії на кордоні не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.