​Рух Ветеранів України: готуємось протистояти повномасштабному вторгненню росіян

"Коли буде наказ до мобілізації і наступу, ми готові до штурму окупованих територій".

10 квітня по всій країні, представники організацій, що входять до "Руху Ветеранів України" та дружні структури, провели польові вишколи серед особового складу і готові захищати країну від російської агресії

Про це повідомляє "РВУ".

"Не дивлячись на пандемію, наші структуровані вишколи пройшли по всій країні. Організовані групи відстрілялися в 15-ти областях. Ми зібрали близько 2 тис. чоловік, не маючи державного ресурсу, а майже на 90% за рахунок власних сил. Коли буде наказ до мобілізації і наступу, ми готові до штурму окупованих територій. Якщо буде задача захищатись на «материковій Україні» від вторгнення, - ми будемо до останнього ворога захищати свою державу. Потрібна тільки політична воля керманичів", - йдеться у заяві організації.

Рух Ветеранів наголошує, що в той час, коли стоїть загроза вторгнення росії та відновлення активних бойових дій, не можна зволікати та сподіватись на допомогу центральної влади.

"Ми самі повинні бути готові до бойових дій проти росії, як найбільша ветеранська структура в Україні... Якщо ви, у складі своєї організації, бажаєте стати частиною всеукраїнської ветеранської структури: допомагати побратимам та разом боротися проти ворогів нашої неньки, тоді приєднуйтесь до РВУ", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді. Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку. Втім МЗС Росії погрожує "захищати" російськомовне населення в Україні попри заяву США про наслідки за військову агресію.

Під час візиту на Донбас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого вторгнення російських військ.

Тим часом російська пропаганда останні кілька тижнів розповсюджує інформацію про "мілітаристський угар" України та нібито наявні плани ескалації ситуації на фронті. Українська влада, починаючи з головнокомандувача Руслана Хомчака і міністра оборони Андрія Тарана, ці заяви спростувала.