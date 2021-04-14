84% громадян вважають, що екологія в Україні стає дедалі гіршою, - опитування

Переважна кількість громадян (84%) вважає, що протягом останніх декількох років екологічна ситуація в країні погіршується. Такі дані були отримані в результаті соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

З них 52,9% обрали альтернативу «скоріше погіршилася», а 31,1% - «точно погіршилася», відповідаючи на це запитання. Позитивні зміни в екології країни відзначили лише 5,4% українців, а кожному десятому було важко відповісти на це запитання.

Нагадаємо, що Інститут Горшеніна та Представництво Фонда Фрідріха Еберта в Україні презентуватимуть дослідження "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян" 15 квітня об 11:00.

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s6m2RZ4wSpaUQrs2_EDrUg.

Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.