Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Рада звільнила випускників від здачі ДПА
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
Звонок Байдена Путину – поставлена ли ситуация на паузу?
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
​На Донбасі загинув військовий з Чернівців. Його брата вбили на фронті у 2016 році (оновлено)
Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону
Полтавська область з 15 квітня перейде в "червону" зону
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Что делать с «Минском» в случае аннексии ОРДЛО
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Мертві, що вчать живих. Репортаж із патанатомічного бюро
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
Атака России. План «Легализация Донбасса». Активная фаза
ГоловнаСуспільствоЖиття

84% громадян вважають, що екологія в Україні стає дедалі гіршою, - опитування

Позитивні зміни в екології країни відзначили лише 5,4% українців.

Переважна кількість громадян (84%)  вважає, що протягом останніх декількох років екологічна ситуація в країні погіршується. Такі дані були отримані в результаті соціологічного дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян», проведеного Інститутом Горшеніна та Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

З них 52,9% обрали альтернативу «скоріше погіршилася», а 31,1% - «точно погіршилася», відповідаючи на це запитання. Позитивні зміни в екології країни відзначили лише 5,4% українців, а кожному десятому було важко відповісти на це запитання.

Нагадаємо, що Інститут Горшеніна та Представництво Фонда Фрідріха Еберта в Україні презентуватимуть дослідження "Екологічні тренди в Україні: погляд громадян" 15 квітня об 11:00.

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s6m2RZ4wSpaUQrs2_EDrUg.

Дослідження «Екологічні тренди в Україні: погляд громадян» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у листопаді-грудні 2020 року. У ході дослідження було проведено п'ять фокус-групових дискусій у центральному (м. Київ), західному (м. Львів), східному (м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті інтерв'ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України (без урахування окупованих територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також