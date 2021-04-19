Греція скасувала карантин для прибулих з ЄС і ще п’яти країн

України у списку немає.

Влада Греції скасувала обов'язковий карантин для осіб, які приїжджають з Європейського Союзу і Шенгенської зони. Крім того, карантин скасовується для прибулих з території Великобританії, США, ОАЕ, Сербії та Ізраїлю.

Про це з посиланням на грецькі ЗМІ повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Для в'їзду в Грецію з цих країн необхідно буде надати документ, що підтверджує проходження вакцинації від COVID-19 або ПЛР-тест, зроблений за 72 години до поїздки.

Також повідомляється, що в найближчі дні уряд може оголосити про пом'якшення низки обмежень.

На початку квітня в країні знову запрацювала більшість магазинів, проте початкові і середні школи наразі продовжують роботу в дистанційному форматі.

З початку пандемії в Греції виявили 315 тис. випадків зараження COVID-19, близько 9,4 тис. людей померли.

Як повідомляли, з неділі, 18 квітня, в Ізраїлі скасували обов'язкове носіння масок на вулиці.