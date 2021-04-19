США підтримують відповідь Чехії на дії Росії, - Держдеп

"США підтримують Чеську Республіку в її твердій реакції на підривні дії Росії на чеській землі".

Сполучені Штати Америки підтримують Чехію, після того, як вона видворила російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до вибуху на складі боєприпасів в місті Врбетіце.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"США підтримують Чеську Республіку в її твердій реакції на підривні дії Росії на чеській землі. Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, що ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або критично важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів", - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек повідомив, що планує порушити питання вибухів у Врбетіце 2014 року на засіданні Ради голів МЗС країн Європейського союзу у понеділок 19 квітня, в якому має взяти участь також голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш і перший віцепрем’єр уряду Ян Гамачек 17 квітня заявили, що 18 дипломатів посольства Росії в Чеській Республіці були ідентифіковані як представники російських спецслужб. 18 російських дипломатів мають покинути країну в найближчі 48 годин.

Зокрема, за словами Бабіша, російські дипломати причетні до вибухів складів із боєприпасами в селищі Врбетіце, які сталися в жовтні й грудні 2014 року. Тоді під час вибухів загинуло двоє людей.

У Росії натомість заявили, що для висилки її дипломатів "немає реальних причин".

Нагадаємо, в суботу поліція Чехії офіційно заявила про те, що підозрює двох громадян Росії у вчиненні вибуху на чеському складі боєприпасів, який трапився 2014 року. Ці громадяни - Олександр Петров та Руслан Боширов – агенти ГРУ, також відомі як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії. Після оприлюднення цієї інформації Чехія також сказала, що висилає 18 російських дипломатів. Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії.

Вибухи відбулися 16 жовтня у місті Врбетіце. Тоді підірвалися десятки тонн боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. За інформацією медіа Чехії, вибух відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.

Влада Чехії пообіцяла розсекретитити матеріали про вибух.