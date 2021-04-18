У Киргизстані пацієнтів з COVID лікують небезпечною настоянкою за рецептом президента

Лікарі Киргизстану за дорученням президента країни Садира Жапарова масово дають пацієнтам з COVID-19 настоянку Іссик-Кульська кореня. ВООЗ називає рослину однією з найбільш отруйних, а її застосування, навіть зовнішнє, небезпечним для життя.

Цю інформацію підтвердив Міністр охорони здоров'я Киргизстану Алимкадир Бейшеналієв, повідомляє RFI.

Лікувати таким чином пацієнтів з коронавірусів запропонував президент Киргизстану Садир Жапаров. Він особисто проводить лекції для лікарів, як правильно вживати настоянку.

За словами глави МОЗ Киргизстану, президент - єдина людина, яка визначає дозу кореня для лікування. Настоянку готують у державній резиденції глави держави, де для цього виділили спеціально обладнане приміщення.

Садир Жапаров ще в липні 2020 року, перебуваючи тоді в колонії, розповів майбутньому міністрові, що вилікувався від коронавірусу завдяки цій рослині. Бейшеналієв пояснив, що настоянку потрібно вживати в гарячому вигляді, тому у всіх лікарнях поставили електрочайники. На підтвердження своїх слів під час пресконференції міністр сам випив з чайника цю настоянку.

Жапаров, посилаючись на досвід предків і власного батька, вважає Іссик-кульський корінь ліками від маси хвороб - раку шлунка, бронхіту і навіть ревматизму. ВООЗ вважає Іссик-кульський корінь (він же аконіт або борець джунгарський) вкрай отруйною рослиною, застосування якого в медицині неприпустимо і небезпечно для життя.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала введення комендантської години в країні для боротьби з коронавірусом.