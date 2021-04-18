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Чехія планує заборонити Росії доступ до будівництва блоку АЕС

У березні Мінпромторг Чехії оголосив, що розпочне оцінку безпеки заявників на участь в тендері.

Чехія планує заборонити Росії доступ до будівництва блоку АЕС
Фото: tsn.ua

Російська державна компанія "Росатом" навряд чи зможе брати участь в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Про це віцепрем'єр, міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек повідомив місцевим медіа, пише "Європейська правда".

У березні Мінпромторг Чехії оголосив, що розпочне оцінку безпеки постачальників для електростанції "Дуковани", серед яких російський "Росатом".

Однак через інформацію про організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетице в 2014 році "Росатом", ймовірно, не допустять до участі в тендері.

"Я не можу уявити, щоб "Росатом" в цей момент був включений в оцінку безпеки", - сказав Гавлічек.

Він прогнозує, що уряд займеться цим питання в понеділок.

Раніше чеські спецслужби застерегли уряд від включення "Росатом" у вищезгаданий тендер.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня 2021 року поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху Олександра Петрова та Руслана Боширова – двох росіян, агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

За інформацією медіа Чехії, вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.

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