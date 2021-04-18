Влада Чехії розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів, в причетності до якого підозрюють співробітників російських спецслужб.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пише Interfax.ua.

За його словами, у понеділок Кабінет міністрів вивчить матеріали справи, зібрані службою безпеки та інформації Чехії (BIS), і буде їх обговорювати.

"Досьє буде обговорюватися в уряді в понеділок, тому що інші міністри його не бачили, і я хочу, щоб дані були розсекречені", – сказав Бабіш.

Він пообіцяв, що чехи потім отримають можливість самі ознайомитися з розсекреченими документами. "Громадськість зможе отримати уявлення про це", – зазначив глава уряду.

У відповідь на питання, чи будуть зроблені додаткові заходи, він заявив, що вважає адекватною відповіддю висилку 18 російських дипломатів.

Також він додав, що вже проінформував союзників в Європейському союзі і повідомив про справу голову Євроради Шарля Мішеля. "Ми обов'язково поговоримо про це на наступному засіданні Ради", – додав Бабіш.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня 2021 року поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху Олександра Петрова та Руслана Боширова – двох росіян, агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

За інформацією медіа Чехії, вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.