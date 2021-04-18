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Влада Чехії розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів

Завтра Кабінет міністрів вивчить матеріали справи, зібрані службою безпеки та інформації країни.

Влада Чехії розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів
Андрей Бабіш
Фото: slovoidilo.ua

Влада Чехії розсекретить матеріали про вибух на складі боєприпасів, в причетності до якого підозрюють співробітників російських спецслужб.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пише Interfax.ua.

За його словами, у понеділок Кабінет міністрів вивчить матеріали справи, зібрані службою безпеки та інформації Чехії (BIS), і буде їх обговорювати.

"Досьє буде обговорюватися в уряді в понеділок, тому що інші міністри його не бачили, і я хочу, щоб дані були розсекречені", – сказав Бабіш.

Він пообіцяв, що чехи потім отримають можливість самі ознайомитися з розсекреченими документами. "Громадськість зможе отримати уявлення про це", – зазначив глава уряду.

У відповідь на питання, чи будуть зроблені додаткові заходи, він заявив, що вважає адекватною відповіддю висилку 18 російських дипломатів.

Також він додав, що вже проінформував союзників в Європейському союзі і повідомив про справу голову Євроради Шарля Мішеля. "Ми обов'язково поговоримо про це на наступному засіданні Ради", – додав Бабіш.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня 2021 року поліція Чехії офіційно заявила про підозри в причетності до вибуху Олександра Петрова та Руслана Боширова – двох росіян, агентів ГРУ, також відомих як "туристи в Солсбері", яких підозрювали в отруєнні Скрипалів у Великобританії.

За інформацією медіа Чехії, вибух на чеському складі боєприпасів у 2014 році відбувся, найімовірніше, для зриву постачання зброї, зокрема в Україну.

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