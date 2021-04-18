Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні, - Макрон

Захід має знайти спосіб, щоб бути переконливими щодо цього.

Еммануель Макрон виступає під час Паризького Форума миру, 12 листопада 2020

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія має провести деескалацію на кордоні з Україною, а країни Заходу не погодяться з новими військовими операціями на території України.

Про це він заявив в інтерв'ю американській інформаційній мережі CBS.

“Якщо ми хочемо бути ефективними, ми маємо пришвидшити дипломатичний діалог, а США, Європа, всі ми повинні бути дуже чіткими щодо Росії. Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській землі, і ми повинні знайти спосіб, щоб бути переконливими щодо цього”, - сказав Макрон.

Макрон також впевнений, що світові держави повинні окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією та розглянути можливі санкції в разі їхнього перетину.

Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.