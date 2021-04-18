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Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні, - Макрон

Захід має знайти спосіб, щоб бути переконливими щодо цього.

Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні, - Макрон
Еммануель Макрон виступає під час Паризького Форума миру, 12 листопада 2020
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія має провести деескалацію на кордоні з Україною, а країни Заходу не погодяться з новими військовими операціями на території України.

Про це він заявив в інтерв'ю американській інформаційній мережі CBS.

“Якщо ми хочемо бути ефективними, ми маємо пришвидшити дипломатичний діалог, а США, Європа, всі ми повинні бути дуже чіткими щодо Росії. Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській землі, і ми повинні знайти спосіб, щоб бути переконливими щодо цього”, - сказав Макрон.

Макрон також впевнений, що світові держави повинні окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією та розглянути можливі санкції в разі їхнього перетину.

Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

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