Захід не погодиться з новими військовими операціями в Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія має провести деескалацію на кордоні з Україною, а країни Заходу не погодяться з новими військовими операціями на території України.
Про це він заявив в інтерв'ю американській інформаційній мережі CBS.
“Якщо ми хочемо бути ефективними, ми маємо пришвидшити дипломатичний діалог, а США, Європа, всі ми повинні бути дуже чіткими щодо Росії. Ми ніколи не погодимося з новими військовими операціями на українській землі, і ми повинні знайти спосіб, щоб бути переконливими щодо цього”, - сказав Макрон.
Макрон також впевнений, що світові держави повинні окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією та розглянути можливі санкції в разі їхнього перетину.
Нагадаємо, в березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.