Росія може реалізувати три варіанти дій проти України, - ГУР Міноборони

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони полковник Кирило Буданов заявив, що аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.
Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Мета (Росії, - ред.) - зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", - сказав Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Він розповів, що за оцінками ГУР Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.
По-перше, це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. По-друге, може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Третім варіантом є провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.
Буданов наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні року ЗС РФ посилили розвідку на території України.
"Такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого - перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення", - додав начальник ГУР.
За його словами, станом на початок березня поблизу державного кордону України були розгорнуті збройні сили РФ у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках. Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.
Орієнтовно завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ очікується до 20 квітня.
"Загальна кількість особового складу з 20-го числа має збільшитися до 110 тис. осіб", - наголосив Буданов.
Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.
Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.