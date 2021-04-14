Росія може реалізувати три варіанти дій проти України, - ГУР Міноборони

Загальна кількість особового складу ЗС на кордоні з Україною з 20 квітня має збільшитися до 110 тис. осіб.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони полковник Кирило Буданов заявив, що аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Мета (Росії, - ред.) - зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", - сказав Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він розповів, що за оцінками ГУР Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

По-перше, це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. По-друге, може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Третім варіантом є провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.

Буданов наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні року ЗС РФ посилили розвідку на території України.

"Такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого - перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення", - додав начальник ГУР.

За його словами, станом на початок березня поблизу державного кордону України були розгорнуті збройні сили РФ у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках. Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.

Орієнтовно завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ очікується до 20 квітня.

"Загальна кількість особового складу з 20-го числа має збільшитися до 110 тис. осіб", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

Представник США в ОБСЄ зазначив, що дії РФ не є звичайними військовими навчаннями, а Україна недаремно занепокоєна.