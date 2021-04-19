У Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ

Вона проходитиме у гібридному форматі – делегати братимуть участь як очно, так і через відеоконференції.

Від сьогодні стартує весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триватиме до 22 квітня.

У зв'язку з карантином делегати працюватимуть у гібридному режимі – як очно, так і в форматі відеоконференцій, пише "Укрінформ".

У межах сесії до делегатів від країн звернеться канцлер Німеччини Ангела Меркель як голова уряду головуючої країни в комітеті Ради Європи.

Також виступатимуть президент Європарламенту Давід Сассолі, президентка Молдови Мая Санду і генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

"Основний порядок денний сесії включає дебати і ухвалення резолюцій щодо бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи; порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі; оподаткування у сфері цифрової економіки; дискримінації людей із хронічними захворюваннями; захисту прав людини серед національних меншин; а також європейської політики відносно діаспор", - зазначає агентство.

Крім того, на сесію винесли термінові дебати щодо російського опозиціонера Олексія Навального і його арешт. Також будуть дебати щодо функціонування демократичних інститутів у Туреччині. Ці дебати передбачають ухвалення резолюцій.

Окрім цього, попередньо заплановані дебати про "російську загрозу прагненню миру в Європі".

Нагадаємо, що наприкінці січня ПАРЄ не підтримала оскарження повноважень російської делегації, яке було ініційовано делегатами від України. Водночас депутати ухвалили критичну до Росії доповідь. Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав ПАРЄ поламаною.

У лютому Мезенцева повідомила, що Українська сторона в ПАРЄ спробує порушити питання про оскарження повноважень російської депутації під час літньої сесії.