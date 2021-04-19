У США за два дні трапилися три смертельні стрілянини

У Техасі вбили трьох людей, у Вісконсині – трьох убили і двох поранили, в Небрасці загинула одна особа, ще одна поранена.

У місті Остін штату Техас (США) 18 квітня трапилася стрілянина, в якій загинуло троє людей. Це вже третя стрілянина за два дні в США, пише "Голос Америки".

Поліція розшукує колишнього заступника шерифа у зв'язку з цим злочином. На думку правоохоронців, до злочину причетний ексдетектив з офісу шерифа округу Тревіс Стівен Бродерік, пише Reuters.

Фото: twitter.com/FBISanAntonio Підозрюваний у стрілянині експоліцейський

Вогонь відкрили на території житлового комплексу. Для затримання злочинця поліція перекрила прилеглу територію, але йому вдалося втікти. Правоохоронці встановили, що стрілянина мала побутовий характер.

"Судячи з наявної інформації, це був інцидент у родині, і всі жертви були відомі нашому підозрюваному", - повідомили в поліції.

Правоохоронці попередили, що Бродеріка слід вважати озброєним та дуже небезпечним.

Місцеві ЗМІ минулого червня писали, що Бродеріка відправили у адміністративну відпустку через розслідування його ймовірної причетності до зґвалтування неповнолітньої особи.

Цими вихідними стрілянини з жертвами відбулися також у Вісконсині, де трьох убили і двох поранили в таверні. У Небрасці від кулі загинув чоловік, жінка отримала поранення.

За останній місяць у Штатах відбулися близько 50 випадків масової стрілянини. На тлі цього президент США Джо Байден закликав негайно діяти й боротись проти збройного насильства в країні.

Нагадаємо, у Теннесі в середній школі 12 квітня трапилася стрілянина між учнем і правоохоронцями. Юнак першим відкрив вогонь по поліції у ванній кімнаті гуртожитку, де переховувався.

Зростання кількості випадків збройних інцидентів почастішали на тлі виходу США зкарантину. Під час дистанційного навчання та інших обмежень кількість масових вбивств у Штатах упала. Однак за останні тижні такі випадки з'явилися знову: 15 березня у Атланті вісім людей загинули під час нападів на азійські спа-салони, 10 людей убили в супермаркеті Колорадо 22 березня.