У США за два дні трапилися три смертельні стрілянини

У місті Остін штату Техас (США) 18 квітня трапилася стрілянина, в якій загинуло троє людей. Це вже третя стрілянина за два дні в США, пише "Голос Америки".
Поліція розшукує колишнього заступника шерифа у зв'язку з цим злочином. На думку правоохоронців, до злочину причетний ексдетектив з офісу шерифа округу Тревіс Стівен Бродерік, пише Reuters.
Вогонь відкрили на території житлового комплексу. Для затримання злочинця поліція перекрила прилеглу територію, але йому вдалося втікти. Правоохоронці встановили, що стрілянина мала побутовий характер.
"Судячи з наявної інформації, це був інцидент у родині, і всі жертви були відомі нашому підозрюваному", - повідомили в поліції.
Правоохоронці попередили, що Бродеріка слід вважати озброєним та дуже небезпечним.
Місцеві ЗМІ минулого червня писали, що Бродеріка відправили у адміністративну відпустку через розслідування його ймовірної причетності до зґвалтування неповнолітньої особи.
Цими вихідними стрілянини з жертвами відбулися також у Вісконсині, де трьох убили і двох поранили в таверні. У Небрасці від кулі загинув чоловік, жінка отримала поранення.
За останній місяць у Штатах відбулися близько 50 випадків масової стрілянини. На тлі цього президент США Джо Байден закликав негайно діяти й боротись проти збройного насильства в країні.
Нагадаємо, у Теннесі в середній школі 12 квітня трапилася стрілянина між учнем і правоохоронцями. Юнак першим відкрив вогонь по поліції у ванній кімнаті гуртожитку, де переховувався.
Зростання кількості випадків збройних інцидентів почастішали на тлі виходу США зкарантину. Під час дистанційного навчання та інших обмежень кількість масових вбивств у Штатах упала. Однак за останні тижні такі випадки з'явилися знову: 15 березня у Атланті вісім людей загинули під час нападів на азійські спа-салони, 10 людей убили в супермаркеті Колорадо 22 березня.