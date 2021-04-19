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Порошенко у розмові з Туском закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії і підтримати надання Україні ПДЧ

А також підтримати Кримську платформу.

Порошенко у розмові з Туском закликав європейських партнерів посилити санкції проти Росії і підтримати надання Україні ПДЧ

Експрезидент України, Голова політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко провів переговори з Президентом Європейської народної партії, колишнім Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Як повідомляє пресслужба "ЄС", головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

"Петро Порошенко закликав європейських партнерів розглянути питання щодо посилення економічних та секторальних санкцій проти Росії, включаючи їх синхронізацію з останніми санкціями США та припинення реалізації політично вмотивованого проєкту Північний потік-2, розміщення миротворчого контингенту ООН на території окупованих частин Донецької та Луганської областей, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО та європейської перспективи", - йдеться у повіддомленні.

Також лідер «Європейської Солідарності» звернувся до Європейської народної партії із закликом підтримати ініціативу України щодо створення Кримської платформи.

"Сторони також скоординували дії з метою спільної боротьби з деструктивними наслідками коронавірусної пандемії. Петро Порошенко презентував нову комплексну антиковідну стратегію «Європейської Солідарності» та закликав європейських партнерів допомогти Україні в отриманні достатньої кількості високоякісних вакцин. Петро Порошенко та Дональд Туск обговорили ситуацію в регіоні спільного сусідства – Молдові та Білорусі", - резюмували в "ЄС".

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