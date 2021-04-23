Об’їзну дорогу Харкова перетворять на автошлях європейського зразка, – Кубраков

Роботи з капітального ремонту об’їзної дороги Харкова проведуть на 58 кілометрах — на ділянках, які є найбільш зруйнованими. Це близько двох третин Об’їзної дороги, загальна протяжність якої становить 82,7 км.

58 кілометрів об’їзної дороги капітально ремонтуватимуть протягом 2021-2022 років. Про це у своєму блозі на сайті «Ліга» повідомив керівник Укравтодору Олександр Кубраков. Робота на цьому важливому об'єкті ведеться відповідно до програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Держава інвестує у цей інфраструктурний проєкт 1,8 млрд грн. За ці кошти підрядники перетворять об’їзну на автошлях європейського зразка. Це ще один приклад того, як держава допомагає вирішувати проблеми міст, підвищуючи економічну спроможність усієї країни», - зазначив Кубраков.

До кільцевої входять відрізки 5 різних трас: М-03 Київ — Харків — Довжанський, М-18 Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта, Р-78 Харків — Зміїв — Балаклія — Гороховатка та 2 під’їзди до аеропорту «Харків» з боку Довжанського та Києва. Географічно ділянки ремонту охоплять північно-західну, північну, північно-східну та південно-східні частини кільцевої дороги. Ремонт третини, що залишилася — перспектива майбутніх років.

«Об’їзна дорога навколо Харкова — це далеко не єдина в Україні дорога, яка отримає нове життя. За перший рік роботи президентської програми «Велике будівництво» відбудовано таких 4 056 км по всій країні», - підкреслив Кубраков.