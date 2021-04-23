Оренда будівельних люльок - вигідна пропозиція для забудовників

Все частіше в містах України виростають великі багатоповерхові будівлі, що дозволяють економити місце і дати житло десяткам сімей. Для їх зведення використовуються будівельні люльки - техніка, яка не має аналогів за рівнем надійності і безпеки для бригад.

Кому може знадобитися оренда фасадних підйомників?

Підвісна платформа здатна допомогти на будь-якому об'єкті, однак її покупка часто виявляється недоцільною з огляду на короткочасність використання. Оптимальним рішенням у такому випадку стане оренда люльок - популярна послуга, якою успішно користуються багато компаній України.

Прокат підйомників буде необхідний:

бригадам, які займаються монтажем та заміною електрообладнання;

компаніям, що здійснюють клінінгові послуги: очищення і миття вікон;

підрядникам, які виконують роботи по утепленню, ремонту та реставрації фасадів.

Кожній з цих компаній оренда люльок дозволяє заощадити гроші, отримавши в своє розпорядження надійну техніку для проведення висотних робіт.

У чому причини популярності підвісних платформ?

Часто будівельні люльки стають безальтернативним варіантом для виконання висотних робіт. Вони популярні зважаючи на низку переваг:

висока надійність і довговічність - платформи виготовляються з якісних матеріалів, що витримують інтенсивну експлуатацію;

простота у використанні - почати роботу з фасадним підйомником може кожен, пройшовши детальний інструктаж;

невибагливість в обслуговуванні - люлька не вимагає спеціалізованого догляду. Досить робити заміну зношених деталей;

висока вантажопідйомність - платформи можуть піднімати до 630 кг вантажу;

робота на великій висоті - будівельні люльки здатні піднятися на 150 м;

можливість забезпечити доступ до важкодоступних місць - особлива конструкція дозволяє платформам обходити будь-які балкони і архітектурні виступи;

висока швидкість підйому - люльки рухаються зі швидкістю 9-9,5 км / год, дозволяючи заощадити масу часу.

При необхідності фасадний підйомник швидко розбирається до мобільних розмірів і перевозиться на інший об'єкт, де може продовжити виконання робіт.

Де краще орендувати будівельні люльки?

Компанія Сімакс Україна - представник відомого китайського виробника CMAX, пропонує прокат фасадних підйомників на найвигідніших умовах. Оренда люльок дозволяє скоротити витрати на об'єкті, заощадити на послугах вантажників і помітно прискорити робочий процес.

Оренда люльок вигідна ще й тому, що клієнтам Сімакс Україна не доведеться шукати місце для зберігання обладнання, що особливо актуально взимку. Платформи зберігаються на складі компанії, завжди готові до подальшої експлуатації.

Експерти Сімакс Україна завжди готові підказати, який фасадний підйомник підійде для виконання тих чи інших робіт. Співробітники проконсультують з усіх питань, пов'язаних з орендою обладнання, а також допоможуть організувати доставку техніки на об'єкт.

Орендовані підйомники не потрібно обслуговувати, що також є великою перевагою. За працездатність платформ відповідає компанія Сімакс Україна. В результаті клієнти отримують в своє розпорядження надійне і повністю обслужене обладнання.