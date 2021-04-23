НБУ очікує зниження рівня державного боргу до 55,8% ВВП до кінця року

В минулому році державний борг збільшився з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Національний банк прогнозує зниження державного і гарантованого боргу України в 2021 році з 60,8% ВВП до 55,8% ВВП.

Такий прогноз міститься в інфляційному звіті регулятора.

В минулому році державний борг збільшився з 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

"Дотримання зваженої фіскальної політики в умовах зростання економіки і низької волатильності обмінного курсу дозволить відновити зниження рівня державного та гарантованого державою боргу, а також утримувати його нижче 60% ВВП", - відзначає НБУ.

Згідно з оцінками регулятора, за перші два місяці цього року борг вже знизився до 58,4% ВВП, складаючи в абсолютному вираженні 2,55 трлн грн (36,5% - в нацвалюті і 63,5% - в іноземній валюті).

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що січневий загальнонаціональний локдаун і весняні регіональні локдауни віднімуть від росту ВВП приблизно пів відсоткового пункту.