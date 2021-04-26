На вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі встановили першу секцію

Всього через Дніпро буде влаштовано 12 майже 800-тонних прогонових секцій

На будівництві мостів у Запоріжжі, що відбувається у рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво», пройдено найскладніший етап. На вантовому мосту через Дніпро встановили першу секцію, повідомив у Facebook голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Тут завершили монтаж тимчасових опор та провели випробування крану Lifting LK-800 («Захарій»). Кран успішно доставив 720-тонну 84-метрову секцію мосту з Кривої бухти на тимчасові опори.

«Мені пощастило особисто спостерігати за цією подією, я бачив, як люди зупинялися, щоб подивитися на роботу крану, дехто під’їжджав поближче на велосипедах. Дух захоплює», - розповів Кубраков.

До сьогодні основні роботи з будівництва вантового мосту проводилися у Кривій Бухті, де збирали 4 секції мостів. Паралельно влаштовують буронабивні палі, будують з’їзд з вантового мосту, шляхопровід над кільцем на Хортиці та на залізничному шляхопроводі. Незалежний контроль якості робіт веде австрійська компанія iC-consulenten.

«Всього через Дніпро буде влаштовано 12 таких майже 800-тонних прогонових секцій, по 6 на кожному проїзді. Після того, як секції зберуть і змонтують в одну прогонову будову, тимчасові опори демонтують і звільнять русло Дніпра. Далі мостовикам та дорожникам залишиться влаштувати дорожнє покриття, бар’єрні огородження, освітлення, провести випробування – і нарешті відкрити рух мостом», - говорить голова Укравтодору.