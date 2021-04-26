На вантовому мосту через Дніпро у Запоріжжі встановили першу секцію

На будівництві мостів у Запоріжжі, що відбувається у рамках програми Володимира Зеленського «Велике будівництво», пройдено найскладніший етап. На вантовому мосту через Дніпро встановили першу секцію, повідомив у Facebook голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Тут завершили монтаж тимчасових опор та провели випробування крану Lifting LK-800 («Захарій»). Кран успішно доставив 720-тонну 84-метрову секцію мосту з Кривої бухти на тимчасові опори.
«Мені пощастило особисто спостерігати за цією подією, я бачив, як люди зупинялися, щоб подивитися на роботу крану, дехто під’їжджав поближче на велосипедах. Дух захоплює», - розповів Кубраков.
До сьогодні основні роботи з будівництва вантового мосту проводилися у Кривій Бухті, де збирали 4 секції мостів. Паралельно влаштовують буронабивні палі, будують з’їзд з вантового мосту, шляхопровід над кільцем на Хортиці та на залізничному шляхопроводі. Незалежний контроль якості робіт веде австрійська компанія iC-consulenten.
«Всього через Дніпро буде влаштовано 12 таких майже 800-тонних прогонових секцій, по 6 на кожному проїзді. Після того, як секції зберуть і змонтують в одну прогонову будову, тимчасові опори демонтують і звільнять русло Дніпра. Далі мостовикам та дорожникам залишиться влаштувати дорожнє покриття, бар’єрні огородження, освітлення, провести випробування – і нарешті відкрити рух мостом», - говорить голова Укравтодору.
Після завершення будівництва Запорізький міст матиме магістраль протяжністю 9 км, що з’єднає правий і лівий береги міста та острів Хортицю. Як повідомляв координатор програми «Велике будівництво», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, Запорізькі мости будуються темпами, яких країна раніше не бачила. Це дозволило відкрити рух по першій частині балкового мосту вже в грудні минулого року.