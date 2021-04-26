"Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики

Фото: Facebook Герман Галущенко

Фракція "Слуга народу" почала збір підписів за призначення віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка міністром енергетики. Про це повдіомила народна депутатка Євгенія Кравчук, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз збираємо підписи для подання від фракції стосовно кандидатури Германа Галущенка. Процедура досить чітко передбачена Конституцією: спочатку має бути подання від фракції, потім його вносить у Верховну Раду прем'єр-міністр, його розглядає профільний комітет, і вже після цього подання може вноситися до зали парламенту", - сказала Кравчук.

Минулого тижня Галущенко спілкувався зі "слугами" на засіданні фракції. Про те, що нинішньому в.о. міністра Юрію Вітренку шукають заміну, LB.ua писав 7 квітня. Спочатку повідомлялося, що розглядають п'ять кандидатур. Однак потім основним претендентом визначили кандидатуру Галущенка.

Галущенко є юристом з багаторічним стажем. Працював в прокуратурі, Міністерстві закордонних справ.

До 2020 року Галущенко вже працював в “Енергоатомі”. Коли нині підсанкційний депутат Андрій Деркач в 2006-2007 роках очолював “Енергоатом”, Галущенко керував юридичною службою компанії.

Серед причин рішення про заміну очільника міністерства енергетики джерела називали те, що Вітренко нібито не зміг знайти спільної мови з головою уряду, а також у ньому "розчарувалися" на Банковій. Сам в.о. міністра обидві тези відкинув і заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки.

Нагадаємо, Вітренка наполегливо намагалися зробити міністром енергетики, але парламент двічі відмовився це робити. Після другої невдалої спроби призначення у "Слузі народу" повідомили, що втретє вноситимуть його кандидатуру. А в разі, якщо його не призначать, Вітренко може отримати нову посаду - члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію.

Втім вносити третю постанову про його призначення в зал Верховної Ради втретє не довелося – натомість парламент ухвалив поправки до закону про держслужбу, які наділили Вітренка в статусі виконувача обов'язків усіма повноцінними міністерськими повноваженнями.