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Комітет Ради погодив показники держоборонзамовлення на 2021-2023 роки

Питання розглядали на кількох засіданнях комітету в закритому режимі, голосували - 23 квітня.

Комітет Ради погодив показники держоборонзамовлення на 2021-2023 роки

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки.

Про це повідомляється на сторінці комітету у Facebook.

"Комітет щойно погодив показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки (із зауваженнями)", - йдеться у повідомленні.

Як розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови комітету Мар'яна Безугла, показники державного оборонного замовлення на три роки розглядали на кількох засіданнях комітету в закритому режимі. Голосували - сьогодні.

Голова комітету пояснила, що формулювання "із зауваженнями" означає, що деякі пункти не погоджували. За словами народної депутатки, таких пунктів небагато.

Показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 роки Кабінет Міністрів України схвалив на позачерговому засіданні 2 квітня. Вони були доопрацьовані з урахуванням результатів обговорення під час засідання РНБО. Зокрема, передбачено фінансування ДОЗ на 2021 рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету.

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